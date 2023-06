Calvizzano-Mugnano-Marano, quel senso unico che senso ha?

Gentile direttore, approfitto della sua testata per chiedere spiegazioni del senso unico istituito in via San Giacomo -direzione corso Italia, tra Calvizzano, Mugnano e Marano – che collega via Granata con corso Italia. Un senso unico nato da mesi forse senza nessun confronto sulla viabilità con le autorità dei paesi confinanti e che i cittadini non rispettano affatto! È facile, soprattutto nelle ore serali, vedere decine di auto e furgoni che senza alcuna titubanza lo imboccano anche a velocità sostenuta nonostante i due bei segnali rossi con striscia bianca centrale. E’ possibile che la polizia municipale ed il sindaco della città che ne ha competenza non si siano mai resi conto di tutto ciò, non ho mai visto un’auto della polizia municipale né tantomeno telecamere o altro. Ma a che cosa serve questo senso unico che nessuno rispetta?