Amministrative Marano, Ms5: “Risultato positivo, anche se non siamo riusciti a far scattare un consigliere”

Abbiamo condotto in questi mesi una campagna elettorale fatta di banchetti e di volantinaggio, caratterizzata da un dialogo e da un confronto costante con i cittadini, stanchi e stremati dai problemi e dai disservizi che attanagliano la città di Marano.

E’ stata prima volta che ci siamo presentati, con una lista eterogenea fatta di persone competenti che, con grande spirito di volontà, si è messa in gioco per dare una svolta a Marano, sia per affrontare le “urgenze” (reti fognarie, strade e viabilità, legalità e sicurezza) ma anche puntando, nel medio e lungo termine, sui temi programmatici che da sempre contraddistinguono il Movimento 5 Stelle: verde e decoro urbano, transizione

ecologica ed energetica, politiche e istruzioni giovanili, protezione delle fasce sociali più deboli, trasparenza e legalità estesa a tutti i livelli della macchina comunale.

Riteniamo che il risultato ottenuto sia positivo: il 4,79% con un totale di 1075 voti ci porta ad essere una delle singole liste più votate dell’intera tornata elettorale. Tale risultato, però, non è bastato per portare la nostra voce in consiglio comunale; la presenza di tanti candidati, liste e coalizioni ha reso più difficile la competizione. Occorre riflettere su un dato piuttosto sconfortante che si riassume in una sola parola: ASTENSIONISMO. Quasi il 50% dei cittadini (23.837 su un totale di 48.180) ha deciso, infatti, di non riporre la propria fiducia in nessuna forza politica, compreso il Movimento 5 Stelle di Marano.

Riteniamo doveroso interrogarci sulle cause e, forti di questa nostra prima esperienza politica, continuare a lavorare sul territorio di Marano in sinergia con le migliori risorse umane e associazioni, con delle attività concrete e programmatiche che contribuiscano a dare risposte ai bisogni dei cittadini, anche nell’ottica di favorire un processo di maggiore apertura alla società civile. Ripartiremo a breve ancora più forti e motivati di prima per far risorgere la città di Marano! 1075 volte grazie per la fiducia riposta.

Nota stampa M5s Marano













