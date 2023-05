Amministrative Marano, Giaccio: “Non ho incontrato Izzo per un eventuale apparentamento”

97 Visite

Egregio direttore, in riferimento al suo articolo di ieri che riportava di una mia proposta di apparentamento con Izzo, mi pregio di esporle che la scrivente non ha avuto incontri con il candidato sindaco. Agendo sempre con trasparenza e nel rispetto degli elettori che mi hanno dato la loro fiducia. La invito, per il futuro, ad interfacciarsi direttamente con la sottoscritta per fatti che potrebbero far riferimento alla mia persona.

Teresa Giaccio (Fdi)

Gentile Giaccio, avevamo chiarito, nello scritto cui lei fa riferimento, che si trattava di rumors e non di certezze. Ad ogni modo, come lei ben sa, le nostre fonti sono piuttosto autorevoli e di solito non sbagliano. Prendiamo, ad ogni modo, atto del suo chiarimento (sull’apparentamento) e strada facendo valuteremo il suo percorso e quello degli altri candidati del centrodestra che in queste ore sono in grande fibrillazione. Apparentamento no, ma altre forme di accordo sono possibili? Vedremo.

