Amministrative Marano, il Pd risponde a muso duro ad Izzo: “Noi abbiamo tutti i requisiti, lui ha qualcosa da nascondere forse?”

Da ormai diverso tempo il Partito Democratico di Marano è al lavoro per formare una nuova classe dirigente, che abbia le capacità morali e culturali di restituire dignità alla nostra amata e martoriata Marano. Se leggete i nomi e le storie dei nostri candidati sul sito web www.matteomorrasindaco.it, vi renderete conto che le nostre liste sono composte da professionisti, studenti, operai, pensionati e persone con vite legate all’associazionismo e all’attivismo sul territorio. Abbiamo costruito una proposta in discontinuità con il passato e con gli altri concorrenti politici, rendendo pubblici persino i curriculum vitae, i casellari giudiziali ed i carichi pendenti di ogni candidato, compresi quelli del nostro Sindaco. Come mai il MAESTRO IZZO non fa lo stesso? Ha forse qualcosa da nascondere? Allora tiriamo ad indovinare noi.

Forse non vuol far sapere ai cittadini che, il cosiddetto “nuovo” della politica, così nuovo poi non è, per non considerare gli innumerevoli salti della quaglia compiuti nei tantissimi anni di attività del maestro. Cominciamo: socialdemocratico negli anni 80-90; Consigliere Comunale PDS nel 1996-2001, poi passato al Nuovo PSI alleato del centrodestra, candidato nel 2013 nella coalizione Liccardo senza riuscire ad essere eletto et varie!

Per non parlare della ricca storia dei suoi fedelissimi, tra ex Consiglieri ed Assessori della Giunta di centrodestra sciolta nel 2016 e di altri, che si guardano bene dal mostrare al pubblico la propria storia, e potremmo andare avanti ancora per molto. I cittadini devono aver ben presente che le persone che si candidano a governare la città debbano avere tutte le carte in regola per farlo. Al di là delle chiacchiere e delle mistificazioni, il Partito Democratico è l’unico che ha attuato una reale politica di trasparenza (basta visitare il sito web all’inizio del comunicato), come segno di rispetto nei confronti degli elettori. A tal proposito, desideriamo ringraziare tutti i cittadini che hanno voluto esprimere una preferenza per noi e per i nostri candidati, confermando il trend di crescita nel consenso e nella qualità della proposta che il nostro partito sta avendo nel corso degli ultimi anni. Adesso però bisogna aggiungere un ultimo tassello a questo lavoro di rinascita, e per farlo, chiediamo a tutti i nostri elettori, ed a coloro che non lo sono ancora, di recarsi alle urne Domenica 28 e Lunedì 29 Maggio per votare il nostro Sindaco Matteo Morra.

Partito Democratico Marano













