Amministrative Marano, Izzo ribadisce: “Nessun apparentamento, fiduciosi nei cittadini che vogliono ridare dignità al territorio”

Come ho già dichiarato agli organi di stampa nelle scorse ore, per il ballottaggio non farò apparentamento con nessuna forza politica, gli unici miei interlocutori saranno i cittadini, chi ama Marano e condivide il nostro progetto di ridare a ogni singolo cittadino onorabilità, dignità e vivibilità vada a votare domenica 28 maggio votando Izzo Sindaco per la nuova primavera di Marano.

Comunicato stampa della coalizione di Uniti per Marano con Izzo candidato sindaco.













