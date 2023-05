Amministrative Marano, Schiattarella: “I simboli nazionali per la rinascita della città”

I nostri simboli nazionali per la rinascita di Marano…Da domenica e fino a lunedì andremo alle urne. La nostra coalizione chiede ai cittadini di Marano di andare a votare compatti e numerosi. Quando la metà degli elettori rimane a casa (cosa che è spesso accaduta) la democrazia ne esce sempre mortificata. Chiediamo agli elettori la loro fiducia perché il nostro candidato sindaco rappresenta la vera novità nel panorama maranese. Chiediamo agli elettori di sceglierci in quanto la nostra coalizione è senza ombra di dubbio l’unica appoggiata da ben due partiti nazionali e di governo. Solo con un collegamento diretto ed immediato con le forze di governo potranno affluire a Marano quelle risorse necessarie per rilanciare la nostra città. Chiediamo agli elettori di scegliere i nostri simboli per la rinascita di Marano.

Comunicato stampa Schiattarella Sindaco, Fratelli d’Italia e Forza Italia.