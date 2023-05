Amministrative Marano, battaglia all’ultimo respiro nella zona collinare. Tanti candidati in campo e tutti agguerritissimi

188 Visite

Anna Garofalo, Passariello junior, Giuseppe Vaccaro Caruso, Luigi Di Marino, Carmen Bocchetti, Rosa Polverino, Genny Gala, Angela de Tommaso, Danilo Maiello, Vincenzo Leonardo, Anna Geranio, Tommaso Coppola e many others…

E’ battaglia all’ultimo voto nella zona collinare di Marano, quest’anno più che in altre occasioni. Tanti candidati al Consiglio comunale, in poche centinaia di metri, a contendersi il voto dei “camaldolesi” di Marano e di quelli limitrofi al quartiere Pianura. Battaglia serrata, insomma, in una zona che ha sempre lamentato disagi a non finire e lo scarso interesse dell’ente comunale ma che in passato, anche recente, ha già avuto diversi rappresentanti in Consiglio: Garofalo, Di Marino, il defunto Enzo Passariello, Michele Palladino e altri. Come andrà a finire? Ne vedremo delle belle.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS