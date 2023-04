Matacena (commercialisti): “Sicurezza dei professionisti e dialogo con le istituzioni”

40 Visite

“L’approvazione del bilancio dell’ente, all’unanimità dei presenti, ci spinge a proseguire nella strada intrapresa con l’obiettivo di sostenere tutti gli iscritti e rilanciare la nostra professione alla luce delle nuove importanti sfide che ci attendono”. Lo ha dichiarato Francesco Matacena, presidente dell’Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Napoli Nord, che ha tracciato anche le linee guida delle attività.

“Tra le priorità che affronteremo ci sarà il tema della sicurezza dei professionisti, specie dopo gli ultimi drammatici episodi che hanno colpito i colleghi Antonio Novati (Odcec di Lodi) e, nello scorso mese di dicembre, Nicoletta Golisano e Fabiana De Angelis (Odcec di Roma). Non possiamo far cadere nell’indifferenza tali vicende. È nostro dovere lanciare un serio allarme alle Istituzioni, prevedendo anche misure adeguate a sostegno delle famiglie delle vittime. Molti colleghi – ha sottolineato Matacena -, svolgono un’attività fondamentale a tutela della legalità e dell’interesse pubblico, mettendo le loro competenze al servizio dello Stato. Non è più accettabile che vengano lasciati soli. Altri punti fondamentali riguarderanno le iniziative a favore dei giovani professionisti e dei tirocinanti per favorire il loro accesso al mondo del lavoro; la prosecuzione dei tavoli tecnici e di concertazione con gli organismi istituzionali, gli enti locali, l’Agenzia delle Entrate, per elaborare soluzioni alle numerose problematiche che quotidianamente affliggono la nostra professione; la formazione professionale continua, cuore pulsante della nostra attività, per garantire a tutti gli iscritti di essere sempre aggiornati e preparati alle continue novità che la rapida evoluzione del mercato impone”.

“Esprimo grande soddisfazione per il clima di generale consenso che si sta sviluppando nei confronti dell’operato del consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli Nord – ha sostenuto Angelo Capone, consigliere segretario – certificabile anche attraverso l’approvazione all’unanimità dei presenti del bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2022”.

“Nonostante il ‘caro energia’ e il generalizzato aumento dei prezzi – ha rimarcato Sandro Fontana, consigliere tesoriere – la nostra quota d’iscrizione è tra le più basse d’Italia, abbiamo chiuso il bilancio con un avanzo d’esercizio senza utilizzare il fondo di amministrazione accumulato negli anni precedenti. Tra i nostri obiettivi principali continua ad esserci quella di ‘accendere’ la passione nelle nuove generazioni affinché possano scegliere di intraprendere la professione di commercialista evidenziando le nuove opportunità offerte dal mercato”.

