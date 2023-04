AMMINISTRATIVE MARANO, COALIZIONE IZZO SINDACO: “PRELIMINARE PUC DELUDENTE, STOP CEMENTIFICAZIONE E PALAZZINARI SENZA SCRUPOLO”

Ad una prima lettura del preliminare P U C (piano urbanistico comunale) ci lascia perplessi la sua stesura per noi superficiale per non dire schiatta, lasciandoci basiti quando in un passaggio si legge l’indicazione di portare a compimento le ” famigerate” lottizzazioni della zona C e della zona D. Eppure è risaputo che sul territorio di Marano c’è un invenduto immobiliare enorme, per non parlare del territorio già offeso e vilipeso da enormi colate di cemento. Con il nuovo P.U.C. ( piano urbanistico comunale) il territorio di Marano ha bisogno di aree a verde, parchi ludici-ricreativi con nuove strutture sportive, asili nido, muove strutture scolastiche in particolare nella zona di S. Rocco e S. Marco e della rimodulazione della mobilità con collegamento con l’asse mediano, per dare pieno sviluppo all’area PIP oggi area desertica ma che ha un importanza strategica per lo sviluppo socio-economico del sistema Marano.

Ulteriore cementificazione servirebbe solo a palazzinari senza scrupoli e a una classe politica del mattone” con imprenditori-politici pronti a non demordere nello scempio ambientale e sociale già perpetrato negli anni ai danni del nostro territorio.

Ecco perché ogni cittadino dovrà esprimere il proprio voto in piena coscienza e conoscenza dei vari soggetti candidati: abbiamo bisogno del contributo di tutti per la nuova primavera di Marano. Se toccherà a noi progettare la città del futuro saremo i paladini della normalità e vivibilità per uno sviluppo armonico del territorio contro la politica del Mattone.