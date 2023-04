Melito, terremoto giudiziario: il ruolo di Marrone padre per favorire il figlio Nunzio e il sostegno politico di Maresca

155 Visite

Nelle intercettazioni ambientali a carico di Emilio Rostan, padre dell’ex deputata, emerge un passaggio importante, nel quale viene tirato in ballo anche il Magistrato Antimafia Catello Maresca. Quest’ultimo, infatti, ha sostenuto politicamente il candidato sindaco Nunzio Marrone (non indagato) e Rostan, quando incontra il nipote Stefano con il quale parla di Marrone che si presenta come Sindaco contro la camorra, commenta: “poi fa la fotografia con Maresca quanto tu sei supportato da sta gente di mezzo alla via…Melito è un paese di bugiardi se era un altro paese…dovevamo dire ma come a te ti portava questa gente qua”.

Nel registro degli indagati figura anche Vincenzo Marrone, alias “O Sicliano”, nonché padre del candidato Sindaco Nunzio Marrone, ritenuto dagli investigatori quale principale organizzatore e sostenitore della coalizione elettorale collegata al figlio. Quest’ultimo avrebbe accettato la promessa di procurare i voti degli appartenenti al clan degli Amato – Pagano, dei soggetti ad essi collegati e dei residenti del rione popolare, in cambio dell’erogazione di somme di denaro e altre utilità volte a soddisfare le esigenze dell’associazione camorristica. L’accordo sarebbe stato chiuso in primis con Chiariello Salvatore, esponente di spicco del sodalizio criminale, poi arrestato dopo la latitanza nel novembre 2021, successivamente da Vincenzo Nappi (alias “o pittore”) deceduto in un agguato di camorra il 23.01.2023, reggente dell’omonimo clan dalla latitanza di Chiariello e infine da Siviero Giuseppe, altro affiliato di spicco ed organizzatore del complesso delle attività di spaccio nelle palazzine popolari c.d. Rione 219.

In virtù di tale accordo Marrone Vincenzo avrebbe accettato la promessa del sostegno elettorale in cambio della candidatura proposta dalla medesima organizzazione criminale di Ruggiero Luigi, Mingacci Carolina e Cuozzo Antonio, oltre che le utilità di cui prima. Ruggiero e Mingacci, infatti, nelle sezioni del c.d. Rione 219, ottengono un ottimo risultato con la lista “Pensiero Comune”.

A confermare l’intermediazione di Vincenzo Nappi alias “o pittore” (reggente degli Amato – Pagano) per la candidatura di Ruggiero Luigi con Nunzio Marrone è una dichiarazione dello stesso Ruggiero. Quest’ultimo mentre procacciava voti per Mottola al ballottaggio, derideva Marrone che si professava il cercatore della “legalità”, sottolineando che “firmò per le liste di Emilio Rostan con Mottola” ma poi solo in seguito all’intervento di Nappi (che lo andò a prendere fino a giù il garage) si schierò con Marrone.

Marrone Vincenzo, come emerge inoltre nei fascicoli dell’inchiesta, si definisce: “un uomo che viene dalla strada e, quindi, non ha scrupoli”. Lo stesso riveste il ruolo di responsabile per il Comune di Melito in materia di igiene urbana- Uno degli appalti più importanti del Comune – per cui, secondo gli inquirenti – è evidente il suo interesse ad avere un’amministrazione comunale favorevole quindi giustificando in primis il suo appoggio alla coalizione del figlio candidato Sindaco Nunzio Marrone e poi per le medesime ragioni il sostegno alla coalizione collegata al candidato Sindaco Luciano Mottola, durante il ballottaggio che ha ricevuto appoggio dalla camorra.













