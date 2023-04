97 Visite

L’Aktis Acquachiara espugna Civitavecchia 12-6, sfata il tabù trasferta e conquista la salvezza

Riesce a timbrare finalmente la prima vittoria esterna in campionato l’Aktis Acquachiara. Nell’incontro valevole per la diciannovesima giornata del girone Sud del campionato di serie A2 i partenopei superano 12-6 l’NC Civitavecchia e, grazie alla contemporanea sconfitta del Pescara contro la Lazio, acquisiscono, con tre giornate di anticipo, la matematica certezza della salvezza.

Offre l’ennesima dimostrazione di un enorme carattere il gruppo biancoazzurro che, nonostante le assenze di Gargiulo, Francesco Angelone e Di Leva, approcciano il match nel migliore dei modi e vanno via grazie ad una progressione inesorabile che gli permette di distanziare i rivali con il trascorrere dei minuti. Capitan Alvino, che oggi ha ceduto il posto all’ottimo Chianese, e i suoi compagni sono bravi a metterla sul ritmo e grazie alle ripartenze scavano il solco decisivo.

Nel giorno in cui tutta l’orchestra suona lo spartito nel migliore dei modi si mette in evidenza lo scatenato Daniele De Gregorio che, nonostante l’influenza che lo ha debilitato in settimana, conquista il titolo di top scorer di giornata firmando sei reti.

La formazione ospite dimostra, per l’ennesima occasione, che il percorso intrapreso è quello giusto in una giornata nella quale la linea verde segna una nuova importante svolta con l’utilizzo nei tredici di Cassaniti e l’esordio in A2 di Angelo Amato, l’ennesimo prodotto del florido vivaio acquachiarino.

Al termine del match Walter Fasano e i due giovanissimi dell’Under 18 commentano così il match

Walter Fasano

I ragazzi sono stati veramente bravi. Abbiamo gestito bene il nervosismo iniziale e piano piano abbiamo indirizzato la partita su un binario positivo nonostante le assenze. Siamo stati bravi nelle ripartenze, volevamo vincere questa prima partita fuori casa e ci siamo riusciti. Siamo contenti perché la rotazione dei vari elementi è importante e tutti hanno dimostrato che il percorso è quello giusto. Oggi c’è stato l’esordio di un altro 2006 Angelo Amato che si è fatto trovare pronto e non ha pagato dazio all’emozione. C’è entusiasmo nel gruppo e dobbiamo continuare così per questo rush finale del torneo. Siamo contenti perché il primo obiettivo che ci eravamo prefissati ad inizio stagione era una salvezza tranquilla, abbiamo fatto un percorso fino ad oggi e la notizia della matematica permanenza in A2 ci rende molto felici.

Angelo Cassaniti

La partita di oggi è stata una bella partita, contro una squadra che presenta in rosa alcuni giocatori di livello. Noi abbiamo interpretato bene la gara non adattandoci ai loro ritmi e mantenendo sempre la lucidità. Sono sempre contento di giocare in prima squadra, so che ho tanto da migliorare ma ringrazio il mister per la fiducia e i compagni che mi rendono sempre a mio agio.

Angelo Amato

Sono molto felice sia per la vittoria che per l’esordio con la prima squadra. Ero entusiasta prima della partita e lo sono ancora adesso. Speriamo che questo sia solo l’inizio di una lunga carriera.

N.C. CIVITAVECCHIA-AKTIS ACQUACHIARA ATI 2000 6-12 (Parziali: 1-2 3-4 2-3 0-3) N.C. CIVITAVECCHIA: M. Maizzani, L. Urbani, M. Minisini 1, Sansonetti, G. Cali’, S. Carlucci, M. Greco 1, N. Gatto 1, D. Romiti, A. Mazzi, A. Silvestri, L. Pagliarini 3, A. Serrentino. All. Pagliarini AKTIS ACQUACHIARA ATI 2000: D. Chianese, P. Musacchio, M. Fortunato 2, E. Adam 1, Fabio Angelone 1, C. Angelone, A. Amato, C. Alvino, A. Cassaniti, D. De Gregorio 6, M. Rocchino 2, G. Giello, D. Musacchio. All. Fasano Arbitri: Castagnola e Doro Note: Usciti per limite di falli Urbani (C) nel secondo tempo, Minisini (C), Carlucci (C) e F. Angelone (A) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: NC Civitavecchia 2/10 +1 rig.; Acquachiara Ati 2000 5/13 +2 rig. Espulso per gioco scorretto Romiti (C) nel terzo tempo. Nel terzo tempo Maizzani (C) para un rigore a De Gregorio (A). Ufficio Stampa Aktis Acquachiara













