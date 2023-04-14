ELEZIONI MARANO, LISTE A SUPPORTO DI DI MARO E IZZO: ECCO I PRIMI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE

LISTA CIVICA INSIEME SI PUO’. CANDIDATO SINDACO MICHELE IZZO.
Polverino Rosa, D’Orsi Annunziata, Botta Luigi, Baiano Biagio, Viglione Filomena, Perna Loredana, Sarracino Denise, De Stefano Salvatore, Sollo Francesca, Mammano Luca, Iorio Donato, Frecciarulo Teresa, Marzi Giovanni Giuseppe, Sansone Antonio, Santoro Francesco, Di Maro Giovanni, Donato Francesco, Licciardi Giovanni, D’Angelo Maria, Gambocci Gennaro, Castellone Gennaro, Ciccarelli Agostino, Iacone Luca, Napolano Vincenza.
LISTA CIVICA POTERE AL POPOLO-CANDIDATO SINDACO MAURO DI MARO.
ALVINO LUIGI
ANZALONE MARIA GRAZIA
BASELICE DANILO
CARRUOLO VALERIA
COMPAGNONE MARIA ROSARIA
COPPOLA ANTONIO
DE FALCO ALESSANDRO
DI MAIO RITA
ERBA NATASCIA
FICARRA EMILIA
LICATA FRANCESCA
LUCIGNANO TONIA
LUISE GABRIELLA
NAPOLITANO FLORA
NASTI ANIELLO (DETTO NELLO)
NOVIELLO GIUSEPPE
RUSCIANO VINCENZO
SARRACINO FAUSTO
SARRACINO FILENA
SIMIOLI BENIAMINO
TAGLIALATELA ARTURO
TIERI ROBERTO
TRANCHINO FRANCESCA
VILLA EMANUELE
LISTA CIVICA MARANO POPOLARE-CANDIDATO SINDACO MAURO DI MARO.
CARUSO TIZIANA
CATINO VITO
COTARELLA GIUSEPPE (DETTO PINO)
ERRICO LUCIA
FALCONE GIOVANNA
FARAGO ANNA
FULGIERI PAOLO
IPPOLITO VIRGINIA
LAGHEZZA SIMONA
MAZZACANE MARIA
MELILLO SARAH
NAPOLITANO SALVATORE
PARAGLIOLA EMANUELE
PASSARO LUIGIA
POLVERINO DAVIDE
PRUDENZIALE FRANCESCO
RICCIARDELLI CIRETTA
ROMANO MICHELE
ROSSI MARCO
SCHIATTARELLA MARIA ROSARIA
SITARO DONATO
TOTARO ARMANDO (DETTO DINO)
VISONE CORRADO
WANDERLINGH CLAUDIA