Napoli, folla oceanica per il murale di Maradona. Sicurezza, rischio elevato

Una folla oceanica di turisti e curiosi ha letteralmente invaso il cosiddetto largo Maradona e via Emanuele De Deo ai Quartieri Spagnoli per raggiungere lo storico murale del primo scudetto del Napoli dedicato al Pibe de oro. Ma servono più controlli e forze dell’ordine, il rischio è alto per tante ragioni.

Il murale di Maradona è tra le mete più gettonate dai turisti che affollano il capoluogo campano nelle festività pasquali. Oggi migliaia di persone hanno affollato i Quartieri spagnoli, ad un tratto era impossibile proseguire. In molti hanno cercato di aggirare il muro umano di persone che si è formato nel pressi del largo svoltando per i vicoli.













