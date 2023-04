Berlusconi, situazione “delicata”: soffre di una grave patologia del sangue

24 Visite

Chi ben conosce Silvio Berlusconi non nasconde che la situazione è delicata, anche se non viene definita drammatica, riporta il Corriere della Sera. I figli uno dopo l’altro vanno subito a trovare il papà; da Marina a Piersilvio fino a Barbara, Eleonora e in serata anche Luigi, già mille volte preoccupati dalle condizioni di salute del fondatore di Fininvest, Mediaset e Forza Italia. «Silvio Berlusconi soffre di una grave patologia del sangue: leucemia», riporta il quotidiano. La stessa che ha causato il ricovero precedente: non solo, dunque, esami di routine, ma anche le cure del caso. I dolori che lo affliggono e la polmonite di questi ultimi giorni in realtà sono complicazioni che possono subentrare su un fisico già debilitato.