La moglie di Di Lauro, arrestato ieri: “Mi voleva bruciare viva”

Una lunga, triste vicenda che si è protratta nel tempo. Andavano avanti da almeno un anno quelle vessazioni e minacce rivolte alla moglie, questo hanno accertato le indagini della Procura di Napoli. Il trentacinquenne figlio di Ciruzzo ‘o milionario (l’ultimo dei dieci figli maschi ad essere rimasto fino a ieri ancora libero) avrebbe reso la vita della moglie un calvario: insulti, minacce, aggressioni fisiche, spesso compiute finanche in presenza dei figli piccoli. Questa è l’ennesima storia che racconta l’odissea vissuta da tante, ancora troppe donne e da soggetti indifesi come i minori. Secondo quanto accertato dagli investigatori e dal pubblico ministero, il sesto figlio di Paolo Di Lauro avrebbe «con reiterate minacce, vessazioni, umiliazioni e aggressioni fisiche, maltrattato la moglie anche in presenza dei figli minorenni». Vivere in un contesto tanto duro è già difficile per chiunque: ma trovare il coraggio di denunciare abusi e violenze lo diventa ancora di più quando si è scelto di vivere in seno a una famiglia il cui nome incute ancora timore a Secondigliano.













