Bimbo morto in classe a Sant’Antonio Abate, indagate cinque persone

Cinque persone sono indagate per la morte di Giovanni, il bambino di otto anni che lunedì mattina ha perso la vita dopo un malore a scuola. La Procura di Torre Annunziata, guidata dal procuratore Nunzio Fragliasso, ha iscritto nel registro degli indagati i nomi di cinque persone. Un atto dovuto, per far procedere l’inchiesta che ipotizza il reato di omicidio colposo e che prevede il conferimento dell’incarico al medico legale Giuseppe Addeo per la giornata di lunedì. I cinque indagati avranno modo di nominare consulenti di parte, una garanzia ulteriore per poter dimostrare la correttezza del proprio operato.













