Mugnano, l’Amministrazione Sarnataro approva il Siad: la votazione all’unanimità in Consiglio comunale

L’Amministrazione Sarnataro approva il Siad, ieri la votazione all’unanimità in Consiglio comunale. Il nuovo piano commerciale cittadino va ad eliminare tutta una serie di restrizioni che impedivano il sorgere di determinate attività commerciali in alcune zone del territorio. “Voglio ringraziare la commissione attività produttive, le associazioni di categoria e gli uffici che, in uno spirito di totale collaborazione, hanno lavorato su quest’importante provvedimento – spiega l’assessore al ramo avv. Luisa Liccardo – Mi preme sottolineare come il Siad costituisce uno strumento fondamentale per la pianificazione del commercio sul territorio in un’ottica liberalizzante, così come ci impone la normativa europea e regionale”. Soddisfatto il sindaco Luigi Sarnataro: “Come amministrazione abbiamo raggiunto un obiettivo fondamentale per la crescita del territorio. Ringrazio l’assessore Liccardo per il lavoro di congiunzione e coordinazione, durato tra l’altro diversi mesi. Erano anni che la nostra città attendeva una nuova pianificazione delle attività commerciali per promuovere uno sviluppo sociale ed economico”.