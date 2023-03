MARANO, FURTO NEGLI SPAZI ADIACENTI L’UFFICIO TECNICO. RUBATI GLI ATTREZZI DI LAVORO DEGLI OPERAI DEL VERDE

124 Visite

Un altro incredibile caso scuote gli ambienti comunali. Altro che legalità, altro che marce, qui siamo all’anno zero. Ieri mattina, negli spazi comunali dell’ufficio tecnico, ignoti hanno rubato gli strumenti di lavoro, tagliasiepe e motosega, degli operati della ditta del verde pubblico incaricata dal Comune. Erano poggiati sul camion della ditta. Gli operai, che si erano recati all’interno degli uffici, al ritorno hanno fatto l’amara scoperta. Il danno è superiore ai 2000 euro e dovranno essere loro, se gli strumenti non saranno ritrovati, a ricomprarli. Un appello, dunque, a coloro che li avessero trafugati. Di mezzo ci sono cinque operai che lavorano per giunta con contratti a tempo determinato e con stipendi alquanto bassi. Di telecamere, naturalmente, nemmeno l’ombra.













