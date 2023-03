ARZANO. Crollo a scuola: chiude fino al termine dell’anno scolastico la succursale del “don Geremia Piscopo

42 Visite

La grave vicenda segnalata anche al Ministero e al Presidente della Repubblica. Dopo il crollo del solaio nei giorni scorsi la succursale dell’istituto “don Geremia Piscopo” resterà chiusa fino al termine dell’anno scolastico. Un altro smacco per il comune di Arzano alle prese con palestre e scuole non a norma. La grave vicenda (per fortuna il crollo è avvenuto nella notte scongiurando una possibile tragedia) è finita, a seguito di relative segnalazioni, anche all’attenzione del ministero della Pubblica Istruzione e del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il manufatto è di proprietà della chiesa adiacente del Sacro Cuore ed è sotto la gestione della città metropolitana che paga un cospicuo fitto (oltre 90mila euro all’anno) alla chiesa che pare non avrebbe attuato la messa in sicurezza con gli obbligatori adeguamenti antisismici previsti dalle normative.

