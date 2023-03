Elezioni Marano: il centrodestra, la quadra non ancora trovata e il caso Alfiero. Papabile anche a Quarto

148 Visite

Il centrodestra non solo è spaccatissimo, ma deve gestire casi interni, ambizioni e velleità di tutti i tipi. Oggi, nello schieramento, si giocano la candidatura (non si sa se è solo strategia) Teresa Giaccio da un lato e Castrese Alfiero dall’altro. Sul nome di Giaccio, in consiglio comunale dall’inizio degli anni Novanta, non convergerà mai Forza Italia e forse Lega; su quello di Alfiero mai Fdi. I due dovrebbero fare un passo indietro e favorire un altro nome, forse Moio o forse altri. Ma intanto c’è il caso Alfiero – già consigliere a Marano durante la gestione di Angelo Liccardo – a suscitare qualche sorriso e perplessità. Il medico infatti sarebbe stato contattato anche da alcuni soggetti politici di Quarto per la candidatura a sindaco nel comune flegreo. Si troverebbe, dunque, in una situazione paradossale, in predicato di candidatura in entrambi i comuni. In sostanza, è sia sul tavolo di Marano che su quello di Quarto.













