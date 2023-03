Elezioni Marano, ufficiale: Izzo annuncia candidatura a sindaco, sarà sostenuto da 4 liste

231 Visite

Quattro liste civiche rappresentate da:

Antonio Cerullo (coordinatore)

Giovanni Di Lanno (coordinatore IZZO SINDACO)

Salvatore De Stefano (coordinatrice Mena Viglione)

Fare Marano Democratico (coordinatore Vincenzo

Napolano)

Quattro liste civiche per riportare MARANO a essere una

città che conta, con uomini pronti a dare il loro contributo. E

aperti a chiunque, della società civile, voglia dare sostegno

a questo progetto che coinvolge le forze sane del territorio.

Ci siamo uniti perché non è più il tempo delle chiacchiere

ma di fatti concreti. MARANO non può più attendere altri

tentennamenti e la città deve tornare a splendere. E’ inutile

nascondere sotto al tappeto i vari problemi: non siamo

attrezzati per i miracoli ma di sicuro metteremo in campo

tutte le nostre risorse e le nostre competenze per aiutare la

città che versa in uno stato di degrado assoluto. Ecco

perché abbiamo deciso di scendere in campo con un nostro

candidato sindaco: Michele Izzo, vice-preside della Socrate-

Mallardo, che conosce il tessuto economico e sociale del

nostro territorio. E, soprattutto, di specchiata moralità.

MARANO ha bisogno di persone perbene che abbiano a

cuore il futuro dei nostri giovani. La cultura, giova ricordarlo,

è uno dei pilastri della società. Occorrono persone serie che

affrontino a testa bassa le criticità che tutti conosciamo,

senza avere nessun tornaconto personale ma solo

l’interesse collettivo. Non abbiamo la presunzione di avere

la bacchetta magica e risolvere con un solo tocco tutti i mali

di MARANO, ma abbiamo la consapevolezza di essere una

forza, avere a cuore la nostra città e agiamo solo per il suo

bene. Dobbiamo riappropriarci delle nostre radici e del

nostro orgoglio: ritornare a essere una città normale e

vivibile. Normalità è la nostra parola d’ordine.

Ecco i primi punti del nostro programma:

1) Macchina Comunale

2) Periferie

3) Viabilità

4) Pip

5) Problema idrico

6) Nettezza Urbana

Al centro del progetto ci sono le persone, senza distinzione

di genere, età, orientamento politico.

Il nostro impegno è quello di ripartire da qui per proiettare

MARANO verso un futuro roseo. Restituiamo dignità e

valore alla nostra città.

Marano di Napoli, 20 marzo 2023













