A Nisida faida tra gang: cresce la tensione

Ancora altissima tensione tra i ragazzi di Nisida. A tre mesi dalla maxi-rissa che vide opposti due gruppi di minori ospiti della struttura penitenziaria, l’altro ieri si è verificato un nuovo scontro tra italiani e nordafricani: a scatenare la violenza è stata una partitella di calcio, ma da quel che emerge l’incontro sportivo è stata solo una scusa per dare sfogo a contrapposizioni mai sopite, ed anzi purtroppo crescenti.

Ma che cosa sta succedendo realmente? Al di là delle denunce sollevate dal Sappe – il Sindacato autonomo di polizia penitenziaria – anche quest’ultimo episodio evidenzia una situazione ben nota ai vertici dell’istituto e al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. La verità è che la convivenza tra i giovanissimi reclusi si è fatta impossibile, e rischia di alimentare altre tensioni e nuovi, imprevedibili rischi che non vengono sottovalutati. Ora l’imperativo categorico è – nella ormai accertata impossibilità di stemperare gli animi – evitare che si consumi una tragedia.