Baby gang, bullismo e Ignoranza. La Rete del male. Convegno a Melito

“Adolescenti nella rete del male”. Questo il titolo del convegno che affronterà la spinosa e sempre più dilagante del bullismo, del cyberbullismo e delle baby gang. L’appuntamento è per venerdì 17 marzo, alle 10:30, presso la chiesa di San Vincenzo Romano. Attesi interventi di illustri personalità, a cominciare da Mons. Domenico Battaglia, Arcivescovo metropolita di Napoli. Di grande interesse anche l’intervento in programma della dott.ssa Maria Di Mauro, Procuratore Aggiunto della Procura di Napoli Nord. Spunti di riflessione arriveranno dall’intervento della dott.ssa Maria Rosaria Romano, Primo dirigente della Polizia di Stato del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Campania, Basilicata e Molise. Prevista la partecipazione di 120 alunni del Liceo Scentifico I. Kant, 80 della

Scuola Media M. Guardano e una dozzina di alunni in rappresentanza delle altre scuole del territorio. Numerosi saranno gli esponenti delle forze dell’Ordine. Tra gli invitati il Sindaco di Melito Luciano Mottola, il Dirigente del Commissariato Giugliano- Villaricca, vice questore Carosella, il Comandante del Gruppo Guardia di Finanza di Giugliano D’oronzo, il Comandante della Compagnia di Marano Magg. Leso, il Comandante della Polizia locale di Melito, i parroci delle parrocchie di Melito e i volontari delle associazioni del mondo della chiesa e della società civile.

Gli studenti della scuola Marino Guarano omaggeranno la dott.ssa Di Mauro e l’Arcivescovo Battaglia con l’esecuzione di due brani: Dolce Sentire e Ave Maria.

Angelo Covino