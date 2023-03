Napoli, madre di 95 anni e figlio di 67 trovati morti in casa, forse per stenti

140 Visite

Tragedia a Posillipo dove, all’interno di un’abitazione, sono stati trovati privi di vita un’anziana di 95 anni ed il figlio di 67 anni. Da qualche giorno, non si avevano notizie di entrambi e, per questo motivo, in seguito alla segnalazione di alcuni condomini, qualche ora fa, è stata forzata la porta dell’appartamento, in via Posillipo, con l’intervento degli agenti della polizia di Stato in sinergia con i Vigili del Fuoco.













