Giugliano in Campania: Controlli senza sosta dei Carabinieri nella zona Asi

35 Visite

A poco meno di 24 ore continuano i controlli dei Carabinieri di Giugliano nelle zona Asi. Un’operazione volta non solo a contrastare i reati di natura predatoria ma anche per salvaguardare l’ambiente in un territorio così delicato.

A setaccio le aree circostanti il campo rom: campagne spesso luoghi di incendi perché utilizzate come discariche o deposito di veicoli rubati e non più “utili”.

I militari hanno rinvenuto un camion Iveco è una Fiat Punto oltre ad aver sequestrato 3 motori, un differenziale, pneumatici e cerchioni. Il mezzo pesante e l’auto – risultati rubati tra gennaio e febbraio e privi di alcune parti meccaniche – sono stati restituiti ai legittimi proprietari.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS