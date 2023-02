AMMINISTRATIVE 2023. FREE QUARTO APPOGGIA SABINO. IL SINDACO USCENTE HA IMBARCATO TUTTA LA SINISTRA

93 Visite

Le elezioni amministrative si terranno domenica 14 e lunedì 15 maggio. Lo ha deciso, la scorsa settimana, il Consiglio dei Ministri. In vista di quest’importante appuntamento Free Quarto è molto avanti e pronto.

Nel recente passato gli attivisti hanno analizzato con la massima attenzione l’operato del sindaco Antonio Sabino e, dopo più confronti sulle idee per il futuro di questo paese ed accurate valutazioni tra noi e con il nostro leader Josi Gerardo Della Ragione, abbiamo deciso di entrare nella costituenda coalizione che sosterrà l’attuale primo cittadino. “Quarto ha, da sempre, numerose carenze, lacune, mancanze, ma nel quinquennio che volge al termine alcune sono state ridotte – afferma la coordinatrice Silvia Prato – Ciò è sicuramente un buon segnale per il presente ed il futuro del territorio a cui teniamo tanto e, per il quale, abbiamo già pensato e pianificato diverse proposte interessanti, utili. Su queste ci siamo spesso confrontati con l’avvocato Antonio Sabino e abbiamo riscontrato di avere più punti in comune e su questi abbiamo deciso di avviare un percorso politico insieme a lui ed alle altre liste che lo sosterranno. Siamo una forza progressista e

ci riconosciamo nei valori che ci sono stati esposti. Sul rispetto di questi e dei punti programmatici saremo vigili qualora i cittadini decideranno di darci la loro fiducia e consentirci di amministrare Quarto, per il bene del territorio e delle persone, fino al 2028”.

Felici di quest’intesa gli attivisti restano a disposizione dei residenti per ascoltare le loro istanze ed inserirle nel proprio programma. Nei prossimi giorni comunicheremo le iniziative pubbliche nelle quali potranno incontrarci. Nel frattempo sono sempre aperti i nostri canali social.













