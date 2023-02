Punti di vista. Elezioni a Marano, la missiva di Pezzella: “Occorre una svolta vera, direttore ci pensi”

Caro Direttore, ha pubblicato su Terranostranews vari comunicati di comitati e partiti che come ad ogni compagine elettorale provano a riciclare personaggi in cerca di autore dove impresentabili provano a presentarsi candidando figli e nipoti ed altri, sulla falsariga dell’onorevole (per) Caso provano a fare la cinquina al lotto con la politica senza avere nemmeno le nozioni di base. Come scritto da Lei in un redazionale, il quadro non è dei migliori e il pericolo di un nuovo scioglimento non è da escludere.

Vivendo il territorio con le sue infinite problematiche, non ci si può girare dall’altra parte nonostante ci sia solo da spendere energia e soldi (in termini di tempo ed anche moneta) perché far finta di non vedere ci rende complici! Come molto spesso marcato nei suoi addendum a vari comunicati politici e/o redazionali, il suo giornale ha un ruolo centrale non solo nel settore della comunicazione/informazione per il quale nasce ma ha assunto valore probatorio nelle vicende di cronaca giudiziaria del territorio, nonché perno centrale di confronti sociali su tematiche che vengono esposte nei suoi articoli. È pertanto doveroso, come già proposto, non voltarsi dall’altra parte per non essere complice ed usare i suoi mezzi per entrare nella stagione del dialogo per creare un gruppo di lavoro che potrebbe supportare una rivoluzione sul territorio maranese con la sua candidatura. D’altronde una lista “TERRANOSTRA” esiste già in tanti comuni. Ad Maiora. Domenico Pezzella Responsabile Caf Operatore Patronato Incaricato Sindacale