La voce del cittadino. “Marano, quel presunto rappresentante e il timore di nuovi colpi negli appartamenti”

Gentile Direttore,

ancora una volta mi trovo costretto a segnalare situazioni anomale che si verificano in via Unione Sovietica e nelle zone limitrofe. Premetto che il suo portale, a differenza di un menefreghismo diffuso da parte delle istituzioni locali, è l’unico organo di stampa che viene preso in considerazione quando si denunciano fatti provenienti dal territorio. Dopo questo piccolo inciso Le spiego cosa è stato notato. Da diversi giorni sul tratto di strada di cui sopra si aggira un “presunto rappresentante della Folletto” che resta in attesa, all’esterno dei condomini, per depositare a sua detta dei volantini. Nel caso di specie la pubblicità da depositare poteva essere lasciata nell’apposito vano collocato all’esterno della struttura ma il soggetto in questione ha atteso che un residente aprisse il portone del palazzo per intrufolarsi alle sue spalle. Successivamente il “rappresentante” è stato visto da altri residenti stazionare nei pressi dei palazzi di via Unione Sovietica in attesa di non si sa cosa. Qualcuno sostiene che qualcuno stia studiando un possibile colpo in un appartamento ma ovviamente mi riservo di dare per certo il dubbio che sta sorgendo a coloro che abitano qui. Pertanto, alla luce di quanto evidenziato, spero che questa nostra segnalazione venga presa in carico dalle forze dell’ordine. L’unico modo per rassicurare i cittadini è proprio quello di mostrare presenza sul territorio e dare risposte concrete alle sollecitazioni che provengono dal basso, altrimenti continuerà a maturare l’idea nel cittadino che lo Stato ha allentato la presa su determinate situazioni.

Cordialità

Alfredo (Marano)













