Giugliano, vandali in azione nello stadio oggetto di restyling. Il sindaco: “Brutto segnale, per fortuna non ci sono danni”

“Brutto segnale. Durante la notte i soliti vandali hanno forzato i cancelli dello Stadio De Cristofaro cercando di creare danni all’interno della struttura. Da quanto emerge dal primo sopralluogo, per fortuna l’attività di questi delinquenti non ha riguardato gli impianti relativi ai lavori che stiamo svolgendo per rendere lo stadio agibile. Ma gli addetti all’ufficio Manutenzioni sono ancora sul posto per verifiche più approfondite. Appena avrò novità vi informerò immediatamente».













