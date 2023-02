31 Visite

In corso esecuzione di 8 misure cautelari per usura ed estorsione da parte dei Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania e della tenenza di Sant’Antimo. Il comunicato completo sarà diffuso nelle prossime ore dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord.













