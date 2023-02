611 Visite

Un ragazzo affetto da disturbi psichici è precipitato dal balcone al terzo piano di un’abitazione di via Baracca. Il giovane è sanguinante, ma non è in pericolo di vita. I soccorsi sono giunti sul posto. Carabinieri e operatori del 118. I militari seguono la vicenda. A breve nuovi aggiornamenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS