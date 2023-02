LA REGIONE PREDISPONE ACCOGLIENZA E ASSISTENZA SANITARIA PER I MIGRANTI IN ARRIVO A NAPOLI

93 Visite

La Regione Campania, con la propria Protezione civile e l’Asl Napoli 1, assicurerà i controlli sanitari e l’accoglienza per i migranti in arrivo lunedì nel porto di Napoli con la nave Ong “Sea Eye”. Al termine della riunione di coordinamento in Prefettura, il Presidente Vincenzo De Luca ha dato disposizioni per attivare le operazioni di assistenza sanitaria sia a bordo (in collaborazione con Usmaf) che a terra, ed ha allertato le strutture dell’Asl. A bordo della nave viaggiano 109 migranti, alcuni dei quali in precarie condizioni di salute, e decine di minori. Sono allertate le strutture dell’Ospedale del Mare e per una prima accoglienza l’Albergo adiacente.













