Caso Cospito, Meloni: “Delmastro resta al suo posto, tutti abbassino i toni, compresa Fdi”

Sul caso Cospito interviene Giorgia Meloni. Il premier in una lettera al Corriere della Sera chiarisce che «non ci sono i presupposti per le dimissioni di Dalmastro» e fa un appello al mondo della politica: «Abbassiamo i toni tutti, compresa Fratelli d’Italia».

Nella lettera, Meloni dice di esser stata accusata «da esponenti delle opposizioni e dei media, di reticenza in relazione all’acceso dibattito su Alfredo Cospito svoltosi alla Camera, che ha visto coinvolti tra gli altri l’onorevole Donzelli e il Sottosegretario Delmastro. La ragione per la quale non sono intervenuta finora è che ho tentato di non alimentare una polemica che considero, per tutti, controproducente. I toni si sono alzati troppo, e invito tutti, a partire dagli esponenti di Fratelli d’Italia, a riportarli al livello di un confronto franco ma rispettoso. Tuttavia, non ritengo vi siano in alcun modo i presupposti per le dimissioni che qualcuno ha richiesto. Peraltro, le notizie contenute nella documentazione oggetto del contendere, che il Ministero della Giustizia ha chiarito non essere oggetto di segreto, sono state addirittura anticipate da taluni media













