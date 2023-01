Free Calvizzano, lettera aperta al sindaco Pirozzi

44 Visite

Egregio Sig. Sindaco,

Come Movimento Futura FreeCalvizzano rileviamo che a seguito

dell’approvazione e dell’entrata in vigore del nuovo piano urbanistico

comunale, numerosi cittadini si trovano in condizioni di immobilità, ovvero di

non poter disporre delle loro proprietà e quindi di utilizzarle, in mancanza di

elementi recepiti dal (Pua) Piano Urbanistico Attuativo.

Infatti l’attuale Amministrazione Comunale non ha ancora provveduto alla

realizzazione del Piano urbanistico attuativo, di sua esclusiva competenza.

I piani urbanistici attuativi (Pua) sono strumenti con i quali il comune provvede

a dare attuazione alle previsioni del Puc, ovvero esecuzione agli interventi di

urbanizzazione e riqualificazione previsti dalle previsioni programmatiche.

Pertanto con la presente lettera ci rivolgiamo a Lei Sig. Sindaco e

all’Amministrazione, per chiedere di dar corso, urgentemente, all’iter

amministrativo, per la realizzazione del Pua Piano Urbanistico Attuativo.

Si resta in attesa di provvedimenti in merito, data l’importanza di tale

materia per lo sviluppo economico e sociale del territorio e per le legittime

aspettative di numerose famiglie interessate a tale definizione.

Calvizzano (NA) 30/01/2023

Cordiali saluti

Segreteria Movimento Futura FreeCalvizzano













Commenti

