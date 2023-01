Sgozza il marito davanti al figlio 15enne. Omicidio choc

231 Visite

Orrore a Nuvolento (Brescia), dove questa notte si è consumato un terribile omicidio fra le mura domestiche, proprio dinanzi agli occhi di un minorenne. Raffaella Ragnoli (57 anni) ha aggredito e accoltellato alla gola il marito, Romano Fagoni (60 anni). L’orribile scena si è svolta alla presenza del figlio 15enne della coppia, ora sotto choc.

La lite e il sangue

L’omicidio nella tarda serata di ieri, sabato 28 gennaio. Al culmine di un violento litigio scoppiato in cucina, Raffaella Ragnoli ha afferrato un coltello e aggredito il marito, infliggendogli diversi fendenti alla gola. Romano Fagoni è stato letteralmente sgozzato ed è morto a causa del dissanguamento.

A dare l’allarme il figlio della coppia, un ragazzino di soli 15 anni. Dopo aver assistito alla cruenta scena, il minorenne ha contattato i soccorsi, chiedendo aiuto per il padre. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che non hanno purtroppo potuto far nulla per salvare il 60enne. Una delle coltellate aveva infatti reciso la carotide, la perdita di sangue è stata troppa e per l’uomo non c’è stato scampo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS