Napoli, sanatoria multe, Imu e Tari: pronto il via libera

Non c’è bisogno del passaggio in Consiglio comunale, basta una delibera di giunta. La stessa procedura vale in caso di non adesione. Altre grandi città come Milano e Roma hanno infatti annunciato che non aderiranno. La sanatoria è dunque facoltativa per i tributi a carattere locale. Di cosa si tratta? Della rottamazione delle sanzioni sulle cartelle esattoriali fino a mille euro emesse dal primo gennaio del 2000 al 31 dicembre del 2015. Cosa significa? Che la multa – per esempio – resta ma il contribuente che intende ravvedersi dovrà pagare il capitale ovvero la multa stessa ma non gli interessi.