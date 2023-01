Marano, irruzione dei ladri in via Torre Dentice. Tentano il furto della cassaforte con le armi, messi in fuga dall’allarme

348 Visite

Questa notte i carabinieri della stazione di Marano sono intervenuti in Via Torre Dentice per una rapina in un’abitazione. 4 persone travisate e armate si sarebbero introdotte nell’abitazione di un 56enne. Avrebbero radunato in una stanza l’intera famiglia (moglie marito e due figli), per poi tentare il furto di una cassaforte. Tutto sotto minaccia delle armi e con percosse. L’allarme avrebbe però messo in fuga i malviventi. Per le vittime alcune contusioni Indagini in corso ricostruire la dinamica e individuare i responsabili.













