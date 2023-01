Napoli, conferenza stampa di presentazione del Premio Nazionale “Annalisa Durante”

49 Visite

Il 24 gennaio 2023 alle ore 12.15 a Napoli in via Vicaria Vecchia 23, presso lo Spazio Comunale Piazza Forcella – Biblioteca Annalisa Durante, sarà presentato il programma della IV edizione del Premio Nazionale Annalisa Durante, dal titolo “Un’opera per Annalisa“, promossa dall’Associazione Annalisa Durante e dalla Fondazione Polis, in collaborazione con Regione Campania, Comune di Napoli e Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale Campania.

Il Premio Nazionale, intitolato alla giovane vittima innocente di Forcella, ha visto la luce il 19 febbraio 2020, giorno in cui Annalisa avrebbe compiuto 30 anni. Da allora il Premio è divenuto un appuntamento annuale, in continua crescita, giunto a coprire un’intera settimana di eventi.

La Conferenza di presentazione è riservata alla stampa, alle Istituzioni, alle Università, agli istituti scolastici e agli Enti coinvolti nella realizzazione di questa IV Edizione.

Saranno presenti, tra gli altri, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’assessore regionale alla formazione professionale, Armida Filippelli, il direttore dell’USR Campania, Ettore Acerra, il presidente della Fondazione Polis, don Tonino Palmese, il presidente dell’associazione Annalisa Durante, Giuseppe Perna ed il papà di Annalisa, Giannino Durante.













