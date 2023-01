Torre Annunziata, bimbi costretti a spacciare e insultati dai genitori se si rifiutano. Il quadro inquietante

113 Visite

I particolari che emergono da un’inchiesta della procura di Torre Annunziata su una piazza di spaccio nel rione Poverelli sono inquietanti. Bambini, in tenerissima età, costretti a spacciare per strada. Una vicenda raccapricciante che lascia senza parole. Già qualche mese fa, quando ci fu la prima inchiesta sul caso, denunciammo questa barbara situazione, segnalando l’assurda foto postata da una delle indagate che ritrae il figlio con una pistola, accompagnata dalla didascalia “Sei uguale a papà”. Bambini in tenera età già addestrati dalle madri a spacciare droga, e insultati con parole come ‘infame’ o ‘bastardo’ quando si sono rifiutati di scendere in strada a vendere stupefacenti. E’ un qualcosa di inquietante e terribile.













