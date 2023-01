Qatargate, arrestata anche la commercialista di Panzeri

115 Visite

La commercialista della famiglia Panzeri, Monica Rossana Bellini, è stata arrestata dalla Guardia di finanza di Milano. Si tratta dell’esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dai magistrati belgi nell’inchiesta sul Qatargate, che aveva portato all’arresto tra gli altri dell’ex eurodeputato Antonio Panzeri. Neanche 24 ore fa è stata diffusa la notizia che l’ex sindacalista si è pentito e ha firmato un accordo con i pm: farà un anno di carcere e in cambio “svelerà l’intero sistema corruttivo”.

Bellini è accusata di associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio, ed era già stata perquisita nelle scorse settimane dalla Guardia di finanza coordinata dall’aggiunto Fabio De Pasquale, su richiesta sempre della magistratura di Bruxelles. La commercialista, che tra le varie cariche risulta far parte dei collegi sindacali di alcune aziende municipalizzate milanesi come Milanosport, è stata arrestata ieri e ora si trova nel carcere di San Vittore. La professionista ha avuto anche diversi incarichi in un comuni della cintura su di Milano a guida centrosinistra ed era presente nei collegi di revisori di società pubbliche.













