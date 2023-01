Fondi dalla Russia alla Lega, era una fake: la Procura chiede archiviazione

172 Visite

La procura di Milano ha chiesto di archiviare l’indagine per corruzione internazionale nella vicenda sui presunti fondi russi alla Lega. La notizia, anticipata nella rassegna stampa, è stata confermata all’AGI da fonti inquirenti. L’istanza, firmata dai pm Giovanni Polizzi e Cecilia Vassena e vistata dall’aggiunto Fabio De Pasquale del dipartimento Affari internazionali, riguarda la presunta negoziazione, poi non finalizzata, durante un incontro all’hotel Metropol di Mosca il 18 ottobre 2018, in cui l’ex portavoce di Matteo Salvini e presidente dell’associazione Lombardia-Russia Gianluca Savoini, l’avvocato Gianluca Meranda e l’ex banchiere Francesco Vannucci, avrebbero parlato con altrettanti intermediari russi di un possibile accordo sull’acquisto di gasolio russo per un valore complessivo di un miliardo e mezzo di dollari.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS