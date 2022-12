Giugliano, ko casalingo con il Crotone. I calabresi passano in rimonta

69 Visite

Il Crotone passa al Partenio-Lombardi di Avellino. Giugliano battuto (3-2) al termine di una gara emozionante e ricca di colpi di scena. Prima parte del match decisamente di marcia gialloblu. I tigrotti di Di Napoli passano in vantaggio con Rondinella dopo solo sei minuti, ma al 17′ a pareggiare i conti ci pensa Gomez, attaccante calabrese che alla fine risulterà il migliore in campo. Un Giugliano mai domo nella prima frazione passa nuovamente in vantaggio al 48′ con Salvemini. Nella ripresa l’inatteso crollo, dopo aver sprecato il colpo del ko. Al 15′ il Crotone pareggia ancora con Gomez. Ed è sempre l’attaccante rossoblù, dopo sei minuti, a beffare la retroguardia dei padroni di casa. Una sconfitta che brucia. E tanto.













