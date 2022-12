Coop Soumahoro, i soldi incassati sui migranti “fantasma”

77 Visite

Pur di continuare a ricevere il contributo per i richiedenti asilo ospitati, i responsabili della cooperativa Karibu- presieduta da Marie Terese Mukamitsindo, suocera di Aboubakar Soumahoro e amministrata da Liliane Murekatete, compagna del deputato ivoriano (entrambe indagate dalla procura di Latina) – continuavano a inserire i migranti nel registro delle presenze anche dopo la loro uscita dai centri di accoglienza. È quanto emerge dalle testimonianze allegate all’ordinanza con la quale il giudice delle indagini preliminari di Latina, Giuseppe Molfese, ha disposto l’interdizione delle due donne da tutte le cariche, oltre a sequestrare alla società Karibu circa 640mila euro.

L.B., una dipendente di un’altra società “satellite” della “capogruppo”, la Mukra, ha infatti rivelato alla procura che «molti ospiti delle strutture Sprar si allontanavano dalle strutture per ricongiungersi a familiari ed altro, di questo i responsabili della Karibu venivano informati immediatamente, ma non provvedevano a espungerli dalla lista tenendoli appesi per tre o quattro mesi. Continuando così a percepire il contributo dell’ospite che si era allontanato e non aveva più diritto» al relativo versamento.













