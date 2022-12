Sparanise, comune sciolto per infiltrazioni mafiose

88 Visite

Il Consiglio comunale di Sparanise, in provincia di Caserta, è stato sciolto per «l’accertata presenza di forme d’ingerenza da parte della criminalità organizzata, che compromettono il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione».

Lo ha deciso il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, come rende noto il comunicato di Palazzo Chigi. La gestione del Comune è stata affidata a un’apposita commissione straordinaria, per la durata di 18 mesi. In commissione, tra gli altri, il funzionario della prefettura di Napoli Salvatore Carli, presente anche nella commissione che optò per lo scioglimento di Marano.













