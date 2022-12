MUGNANO, 4 CHILI DI COCAINA PURISSIMA IN AUTO: ARRESTATO 48 ENNE

124 Visite

I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Antonio Marrone, 48enne di Mugnano già noto alle forze dell’ordine.

Durante una perquisizione veicolare i militari hanno rinvenuto e sequestrato 4 chili di cocaina pura, divisi in 4 panetti. La droga era nascosta nel cruscotto della sua auto, in un doppiofondo creato ad arte. Con lo stupefacente anche 685 euro in contante ritenuto provento illecito e un bigliettino sul quale era verosimilmente riportata la contabilità dell’attività di spaccio.

Marrone è stato tradotto al carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio.

MARRONE ANTONIO, NATO A MUGNANO DI NAPOLI (NA) IL 26 FEBBRAIO 1974













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS