Marano, il dramma viabilità e il dramma del secondo vico Vallesana. Il comando vigili è senza un vero comandante da mesi

114 Visite

Prima o poi – se non si danno una mossa – ci scapperà qualcosa di brutto. Anche ieri ambulanze bloccate per svariati minuti al secondo vico Vallesana. La situazione sul fronte viabilità, come per i rifiuti, è disastrosa ma dal Comune non arrivano soluzioni. Il nulla. I partiti e i politici locali non incidono. Sui commissari, poi, è ormai superfluo qualsiasi tipo di commento. Grave, gravissimo che un anno e mezzo dopo il commissariamento, il comando vigili sia ancora privo di un comandante di ruolo: Maiello è un sovraordinato e si occupa solo di alcune tematiche. Manca il comandante. Il capitano Costa è in pensione da mesi, il capitano De Luca è sospesa dal servizio. Il comando, insomma, si regge per scommessa ed è tra l’altro munito di pochissimo personale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS