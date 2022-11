Roma, tre prostitute uccise in poche ore. Incubo serial killer

162 Visite

È KILLERincubo serial killer a Roma dopo che sono state trovate morte tre prostitute nel giro di poche ore, tutte nel quartiere Prati. Sono state trovate senza vita in casa, picchiate e ucciso con colpi di coltello. Le prime due vittime, due donne cinesi, sono state rinvenute questa mattina verso le 11 in via Augusto Riboty, vicino piazzale Clodio. A chiamare i soccorsi è stato il portiere che ha visto il corpo insanguinato della prima donna sul pianerottolo. Intervenuta sul posto la polizia ha trovato nell’appartamento il secondo cadavere e altre tracce di sangue. Sono al lavoro la polizia scientifica e la squadra mobile. La donna sul pianerottolo sarebbe stata ferita alla testa e avrebbe ricevuto una coltellata all’addome.













