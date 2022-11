FURTI, IL FUSARO VIVE NELLA PAURA. Malintenzionati spadroneggiano sul territorio

121 Visite

Tre settimane fa, ore 21.30, Fusaro: tre giovani scappano verso Cuma dopo aver tentato un furto nelle abitazioni dietro la villetta di viale Vanvitelli.

Un mese prima, stessa zona, verso le 17.30, a volto coperto sono entrati in casa, legato le persone presenti, e derubato gli immobili.

Adesso molti si stanno dotando di antifurti, telecamere, cancellate: spese medie intorno ai 4 mila euro per i cittadini indifesi dallo Stato.

Perché a Bacoli si vive nella paura di malintenzionati che spadroneggiano sul nostro territorio che è terra di conquista.

In queste settimane abbiamo raccolto oltre 200 firme e ne prenderemo altre per l’installazione di telecamere agli accessi del Comune e per agenti di polizia la notte.

Le istituzioni però non possono restare inerti, impassibili, indispettite perché non vogliono far sapere che la nostra Città non è un meta di turisti ma di delinquenti.

Brutto dirlo, ma è la verità: meglio affrontarla questa verità piuttosto che nasconderla dietro le luci di Natale.

L’Associazione IL PAPPICE

Destinazione Diritti, Lavoro, Beni Comuni