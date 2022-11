136 Visite

Nonostante il rischio finale, con due gol dell’Udinese in un minuto e mezzo, il Napoli vince e convince grazie alle reti di Osimhen, Zielinski ed Elmas. Partenopei sempre più primi in Serie A a 41 punti. Ma troppe leggerezze e brividi nel finali. Troppe, Spalletti non sarà contento della gestione finale della gara. Per il resto tante cose belle. Ottimo Anguissa, benissimo Osimhen.













