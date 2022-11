Elezioni amministrative a Quarto. Free Quarto: “Ecco le nostre proposte”

83 Visite

Le elezioni amministrative si terranno prossimamente. Per costruire una Quarto migliore occorre attenzione, cura, meticolosità e, soprattutto, il giusto tempo.

Il direttivo di Free Quarto è già al lavoro da alcune settimane spinto dalla forte volontà di cambiare la città ispirandosi al modello virtuoso di Bacoli guidato dal sindaco Josi Gerardo Della Ragione, fondatore della rete Free.

“In questa prima fase stiamo studiando lo stato attuale del nostro Comune così da avere le idee molto chiare per – spiega la referente di Free Quarto Silvia Prato – poter definire proposte concrete, risolutive, anziché proposte faraoniche o irrealizzabili. Non scriveremo un libro dei sogni. Siamo stanchi di questi volumi e della troppa filosofia che ha caratterizzato sinora Quarto che ha invece bisogno di pragmatismo, soluzioni sostenibili per le risorse finanziarie dell’ente. Il nostro programma sarà diviso in 10 macro aree tematiche (ambiente; agricoltura; commercio e artigianato; cultura – scuola e arte; decoro urbano; finanze; politiche giovanili; politiche sociali, sport; sicurezza e urbanistica) così da permettere una migliore fruizione e comprensione da parte della popolazione che sarà parte attiva della sua stesura”. Crediamo fortemente nella partecipazione attiva della cittadinanza: nelle prossime settimane saranno indette delle riunioni pubbliche su piattaforme telematiche e incontri dal vivo, ma sin da subito i residenti sono invitati a scriverci a freequarto80010@gmail.com le loro proposte che saranno oggetto di confronto nei dibattiti pubblici che seguiranno.













